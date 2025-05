В шампионски стил! Никола Цолов с феноменална победа в Монте Карло!

Нов изключителен успех записа Никола Цолов! Българският лъв спечели основното състезание в Монте Карло във Формула 3. Той започна първи и с майсторско каране не изпусна челната позиция до края на надпреварата в Монако.

Българският пилот на Кампос се възползва максимално добре от предимството си и показа умения на зрял състезател, за да се качи на първото място на подиума.

Виртуалната колата за сигурност се намеси на два пъти пъти, от което той също се възползва по шампионски начин.

Никола Цолов записа втора победа в основно състезание и общо пета в кариерата си във Формула 3. Нещо повече - той взе и бонус точката за най-бърза обиколка, като със събраните 61 точки българинът вече може да бъде считан и за реален претендент в генералното класиране. Българинът е първият в историята на Формула 3 с пет победи в надпреварата.

Той направи отличен старт и не остави шанс на тръгналия втори Роман Билински дори да си помисли за атака в първия завой.

Впоследствие Цолов наложи едно непосилно за своите съперници темпо и до средата на 18-та от 27 обиколки се беше откъснал на 8.5 секунди пред Билински. Тогава обаче на пистата се появи колата на сигурността заради катастрофата на Ноел Леон на влизането на „Портие“.

В 21-та надпреварата отново беше неутрализирана с колата на сигурността заради два отделни инцидента. Първо Чарли Вурц, който рестартира с поражения по предното си крило след контакт с Леон, се удари в стената на „Масне“, а секунди по-късно Бранд Бадоер беше ударен от Никола Маринанджели в „Портие“ и с двете паркирани коли на пистата рейс контролът нямаше друг избор, освен да обяви нова кола на сигурността.

LAP 24 / 27



DISASTER FOR THE CHAMPION LEADER!



Rafael Camara loses his rear right wheel and is out of the race! #F3 #MonacoGP pic.twitter.com/U8GeJE9Wdj