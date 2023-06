Вегани скочиха на бейзболен тим заради "възхвала на бекона"

Група лекари, промотиращи растителната диета и правата на животните, скочиха на бейзболен отбор заради "възхвала на бекона". Комитетът за отговорна медицина стигна по-далеч - написа отворено писмо до Macon Bacon с призив да смени името си.

За да насърчат президента на базирания в американския щат Джорджия бейзболен клуб да предприеме този ход, те спонсорираха билборд с призив към феновете да не консумират бекон.

Batter up! Don't let the Summer slip by without planning a game night excursion to Macon, Georgia to watch the Macon Bacon play!#visitmacon #maconga #macongeorgia #wheresoullives #maconmemories #thingstodo #baseball #baseballgame #playlistmacon #maconbacon #startthesizzle pic.twitter.com/AMnq2sGB1d