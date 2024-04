Внимание: Летяща бухалка! (ВИДЕО)

Навсякъде по бейзболните стадиони има надписи, призоваващи феновете да следят внимателно играта, за да избегнат инциденти.

През уикенда се доказа, че тези предупреждения не са напразни. Привърженик пострада от летяща бухалка по време на двубоя между Чикаго Къбс и Бостън Ред Сокс.

В края на третия ининг Танър Хук се изправи срещу кетчъра Мигел Амая и набързо поведе с 2-0. Хук реши да хвърли "сплитър" с над 140 км/ч, а съперникът му замахна, но не само не уцели топката. Бухалката полетя над предпазната мрежа и се заби в публиката.

По пътя към скамейката Амая погледна притеснено към трибуните. Телевизионните повторения показаха, че има пострадал.

Според журналиста на "Бостън Хералд" Мак Серуло, продавач на пица едва избегнал удара, но фен не успял.

That was scary. Miguel Amaya just lost his bat as he swung and threw it all the way into the crowd. Nearly took out a pizza vendor and it appears a fan is being attended to.