Мохамед Салах публично скочи на УЕФА: Кажете ни как е умрял!?

Палестинският Пеле бе убит на пункт за раздаване на храна

Reuters

Звездата на Ливърпул Мохамед Салах отправи предизвикателство към УЕФА, след като европейската централа отдаде почит на палестинския футболист Сюлейман ал-Обейд, загинал преди дни при израелски удари в ивицата Газа.

Конфликтът между Израел и Палестина не се успокоява, а премиерът Бенямин Нетаняху обяви, че Израел възнамерява да поеме военен контрол над цялата ивица Газа, а само няколко дни по-рано се появи тъжната новина за смъртта на палестинския Пеле.

Умира, чакайки хуманитарна помощ

Сюлейман ал-Обейд почина в южната част на ивицата Газа, докато чакаше хуманитарна помощ. Местната федерация твърди, че той е бил убит по време на израелска атака на пункт за раздаване на храна. Това дълбоко шокира футболната общност, а УЕФА също се сбогува с него.

Салах най-накрая призна: С Мане не се обичахме

„Сбогом на Сюлемайн ал-Обейд, палестинският Пеле. Талант, който даде надежда на безброй деца, дори в най-трудните времена“, написаха от Европейската футболна организация в социалните мрежи.

Това предизвика полярни реакции, мнозина бяха възмутени и ядосани на УЕФА, че не е посочила обстоятелствата, при които е загубил живота си. По темата отношение взе и звездата на Ливърпул Мохамед Салах.

Той сподели съобщението на УЕФА в официалния си X профил и написа накратко:

"Можете ли да ни кажете как е починал, къде и защо...?", попита Салах.

Салах е в траур: Мислех си, че нищо не може да ме изплаши от връщането ми в Ливърпул
ливърпул израел палестина смърт мохамед салах палестинският Пеле Сюлемайн алОбейд

