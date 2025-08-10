Мохамед Салах публично скочи на УЕФА: Кажете ни как е умрял!?

Звездата на Ливърпул Мохамед Салах отправи предизвикателство към УЕФА, след като европейската централа отдаде почит на палестинския футболист Сюлейман ал-Обейд, загинал преди дни при израелски удари в ивицата Газа.

Can you tell us how he died, where, and why? https://t.co/W7HCyVVtBE — Mohamed Salah (@MoSalah) August 9, 2025

Конфликтът между Израел и Палестина не се успокоява, а премиерът Бенямин Нетаняху обяви, че Израел възнамерява да поеме военен контрол над цялата ивица Газа, а само няколко дни по-рано се появи тъжната новина за смъртта на палестинския Пеле.

Умира, чакайки хуманитарна помощ

Сюлейман ал-Обейд почина в южната част на ивицата Газа, докато чакаше хуманитарна помощ. Местната федерация твърди, че той е бил убит по време на израелска атака на пункт за раздаване на храна. Това дълбоко шокира футболната общност, а УЕФА също се сбогува с него.

„Сбогом на Сюлемайн ал-Обейд, палестинският Пеле. Талант, който даде надежда на безброй деца, дори в най-трудните времена“, написаха от Европейската футболна организация в социалните мрежи.

Farewell to Suleiman al-Obeid, the 'Palestinian Pelé'.



A talent who gave hope to countless children, even in the darkest of times. pic.twitter.com/wGSXCq2ceo — UEFA (@UEFA) August 8, 2025

Това предизвика полярни реакции, мнозина бяха възмутени и ядосани на УЕФА, че не е посочила обстоятелствата, при които е загубил живота си. По темата отношение взе и звездата на Ливърпул Мохамед Салах.

Той сподели съобщението на УЕФА в официалния си X профил и написа накратко:

"Можете ли да ни кажете как е починал, къде и защо...?", попита Салах.

