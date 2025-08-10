bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Питаме изкуствения интелект: Кой ще спечели "Златната топка"? (СНИМКА)

Питаме изкуствения интелект: Кой ще спечели "Златната топка"? (СНИМКА)
Преди дни France Football публикува списъка с номинираните за тазгодишната „Златна топка“ през 2025 г. ПСЖ е в листата с рекордните девет свои футболисти, а тези, които не са попаднали в списъка, определено биха могли да направят солиден отбор...

Букмейкърите смятат, че тазгодишната награда ще отиде при Усман Дембеле, който спечели всички трофеи във Франция миналия сезон и добави към това и Шампионската лига.

Порталът OneFootball помоли изкуствения интелект да посочи носителите на „Златната топка“ за 10 години напред - AI, подобно на големите заложни къщи, смята, че през 2025 г. най-ценния индивидуален трофей във футбола ще бъде спечелен от Дембеле.

А Ламин Ямал ще получи своята първа "Златна топка" през 2026 г. и ще спечели отново заветната награда през 2032 г.

Изкуственият интелект има особено доверие в Мадрид и прогнозира „Златна топка“ за четирима играчи на „кралете“ - Килиан Мбапе, Винисиус, Джуд Белингам и, внимание, Ендрик!

Извън представителите на Ла Лига, освен Дембеле, прогнозата на изкуствения интелект включва Коул Палмър, Джамал Мусиала и Арлинг Холанд.

Искаше да избяга от Висшата лига, за да се бие с руснаци, сега ПСЖ плати за него 67 милиона
