bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол БГ Футбол

Хулио Веласкес малко се изхвърли: Трябваше да бием със 7:0!

&quot;Спартак ни вкара от комична ситуация&quot;

Хулио Веласкес малко се изхвърли: Трябваше да бием със 7:0!
БГНЕС

"Доминирахме абсолютно от първата до последната минута. Ако анализираме ситуациите за гол, трябваше да завършим 6 или 7 на нула. Това бе от мачовете, в които, ако не успееш да увеличиш преднината си, противникът може да ти създаде проблем. В една комична ситуация, в която ни вкараха, се доближиха до нас.

"Не беше от типичните мачове, в които просто да имаш висок процент на притежание на топката"

Това не променя факта, че бяхме доминиращият отбор. Не беше от типичните мачове, в които просто да имаш висок процент на притежание на топката. Държахме топката, стигахме дълбоко в тяхната половина. Не просто създадохме ситуации, а такива, с които да спечелим убедително", коментира треньорът на Левски Хулио Веласкес след успеха с 2:1 над Спартак Варна на "Герена".

Снимка: БГНЕС

"Вратарят на съперника спаси много ситуации, а и на нас ни липсваше ефективност пред гола, което щеше да ни донесе голямо спокойствие. На първо място - видях много положителни неща - спечелихме, оставихме добри впечатления.

"Липсваше ни нещо в завършващата фаза"

Единственото "но" е, че ни липсваше нещо в завършващата фаза. Това е градивна критика и израстване. Но оставам с чувството, че наистина имахме много положения. Разочаровани сме, че не постигнахме по-голяма победа. Но е хубаво да си балансиран и да израстваш след такива победи", добави той.

Снимка: БГНЕС

"Горд съм с привилегията да бъда треньор на този отбор. В крайна сметка понякога се наблюдава израстване, понякога - не. Най-важното е да поддържаш ниво и с всеки ден да се опитваш да се подобряваш, дори и с малко. Поне аз лично вярвам в динамиката на процесите. Ако извън терена си поставяш високи цели, това случва и на терена", каза още Веласкес.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

4 от 4 за Левски, да се готви Сабах!
Тагове:

левски фенове победа отбор спартак варна процеси съперник хулио веласкес динамика Лига на конференциите Сабах

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Питаме изкуствения интелект: Кой ще спечели

Питаме изкуствения интелект: Кой ще спечели "Златната топка"? (СНИМКА)
4 от 4 за Левски, да се готви Сабах!

4 от 4 за Левски, да се готви Сабах!
Сребро и бронз за атлетите ни на Евро 2025 (ВИДЕО)

Сребро и бронз за атлетите ни на Евро 2025 (ВИДЕО)
Тарторът на агитката на ЦСКА атакува

Тарторът на агитката на ЦСКА атакува "червен" шеф

Мохамед Салах публично скочи на УЕФА: Кажете ни как е умрял!?

Мохамед Салах публично скочи на УЕФА: Кажете ни как е умрял!?

Последни новини

Питаме изкуствения интелект: Кой ще спечели

Питаме изкуствения интелект: Кой ще спечели "Златната топка"? (СНИМКА)
4 от 4 за Левски, да се готви Сабах!

4 от 4 за Левски, да се готви Сабах!

"И Жота плаче от небето": Дузпи провалиха Ливърпул за Суперкупата (ФАКТФАЙЛ)
Сребро и бронз за атлетите ни на Евро 2025 (ВИДЕО)

Сребро и бронз за атлетите ни на Евро 2025 (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV