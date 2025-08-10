Хулио Веласкес малко се изхвърли: Трябваше да бием със 7:0!

"Доминирахме абсолютно от първата до последната минута. Ако анализираме ситуациите за гол, трябваше да завършим 6 или 7 на нула. Това бе от мачовете, в които, ако не успееш да увеличиш преднината си, противникът може да ти създаде проблем. В една комична ситуация, в която ни вкараха, се доближиха до нас.

"Не беше от типичните мачове, в които просто да имаш висок процент на притежание на топката"

Това не променя факта, че бяхме доминиращият отбор. Не беше от типичните мачове, в които просто да имаш висок процент на притежание на топката. Държахме топката, стигахме дълбоко в тяхната половина. Не просто създадохме ситуации, а такива, с които да спечелим убедително", коментира треньорът на Левски Хулио Веласкес след успеха с 2:1 над Спартак Варна на "Герена".

Снимка: БГНЕС

"Вратарят на съперника спаси много ситуации, а и на нас ни липсваше ефективност пред гола, което щеше да ни донесе голямо спокойствие. На първо място - видях много положителни неща - спечелихме, оставихме добри впечатления.

"Липсваше ни нещо в завършващата фаза"

Единственото "но" е, че ни липсваше нещо в завършващата фаза. Това е градивна критика и израстване. Но оставам с чувството, че наистина имахме много положения. Разочаровани сме, че не постигнахме по-голяма победа. Но е хубаво да си балансиран и да израстваш след такива победи", добави той.

Снимка: БГНЕС

"Горд съм с привилегията да бъда треньор на този отбор. В крайна сметка понякога се наблюдава израстване, понякога - не. Най-важното е да поддържаш ниво и с всеки ден да се опитваш да се подобряваш, дори и с малко. Поне аз лично вярвам в динамиката на процесите. Ако извън терена си поставяш високи цели, това случва и на терена", каза още Веласкес.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK