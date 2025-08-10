bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
4 от 4 за Левски, да се готви Сабах!

Шедьовър на Марин Петков матира Спартак Варна

4 от 4 за Левски, да се готви Сабах!
Левски победи с 2:1 Спартак Варна пред изключително важния мач срещу Сабах (Азер) - реванш в Лига на конференциите.

Точни за "сините" бяха Марин Петков и Борислав Рупанов.

Петков вкара със странична ножица в 4' след центриране от корнер на Сула. В 45' Сула направи нова асистенция, този път за гол отблизо на Рупанов.

Гостите върнаха гол в 86', когато Лозев изведе Иванов в наказателното поле и той прехвърли елегантно Вуцов.

С тази победа тимът на Хулио Веласкес остава с пълен точков актив от 12 точки - 4 победи от 4 мача, с които са на второ място във временното класиране. Хората на Гьоко Хаджиевски пък остават 9-и с 3 точки.

"Сините" имаха пълно превъзходство на терена, като отправиха 21 удара към вратата на гостите, а вратарят им Максим Ковальов се превърна в големия герой за тима си.

Испанският треньор на Левски направи отново осем промени в сравнение с първия мач със Сабах, като сред титулярите попаднаха отново единствено Светослав Вуцов, Кристиан Димитров и Марин Петков. В стартовия тим се върна Георги Костадинов след контузия, а за първи път от първата минута започна и последното попълнение Мазир Сула.

левски победа класиране спартак варна хулио веласкес марин петков Лига на конференциите Сабах Борислав Рупанов

Сребро и бронз за атлетите ни на Евро 2025 (ВИДЕО)

Тарторът на агитката на ЦСКА атакува

Бой във втория ешалон! Има пострадал футболист! (ВИДЕО)

"Нашият лъв, нашият голям борец": Почина футболистът, ударен от гръм
Мохамед Салах публично скочи на УЕФА: Кажете ни как е умрял!?

"И Жота плаче от небето": Дузпи провалиха Ливърпул за Суперкупата (ФАКТФАЙЛ)
Сребро и бронз за атлетите ни на Евро 2025 (ВИДЕО)

Почина в бедност и забрава. За да оцелее, трябваше да продаде олимпийските си медали

Мохамед Салах публично скочи на УЕФА: Кажете ни как е умрял!?

