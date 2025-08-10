4 от 4 за Левски, да се готви Сабах!

Левски победи с 2:1 Спартак Варна пред изключително важния мач срещу Сабах (Азер) - реванш в Лига на конференциите.

Точни за "сините" бяха Марин Петков и Борислав Рупанов.

Петков вкара със странична ножица в 4' след центриране от корнер на Сула. В 45' Сула направи нова асистенция, този път за гол отблизо на Рупанов.

Гостите върнаха гол в 86', когато Лозев изведе Иванов в наказателното поле и той прехвърли елегантно Вуцов.

С тази победа тимът на Хулио Веласкес остава с пълен точков актив от 12 точки - 4 победи от 4 мача, с които са на второ място във временното класиране. Хората на Гьоко Хаджиевски пък остават 9-и с 3 точки.

"Сините" имаха пълно превъзходство на терена, като отправиха 21 удара към вратата на гостите, а вратарят им Максим Ковальов се превърна в големия герой за тима си.

Испанският треньор на Левски направи отново осем промени в сравнение с първия мач със Сабах, като сред титулярите попаднаха отново единствено Светослав Вуцов, Кристиан Димитров и Марин Петков. В стартовия тим се върна Георги Костадинов след контузия, а за първи път от първата минута започна и последното попълнение Мазир Сула.