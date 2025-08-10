bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол БГ Футбол

Тарторът на агитката на ЦСКА атакува "червен" шеф

&quot;Стои си на завет&quot;, пише Кюстендилеца след четвърти мач без победа

Тарторът на агитката на ЦСКА атакува "червен" шеф
Lap.bg

ЦСКА се намира в незавидно положение! Тимът няма победа от началото на шампионата, а феновете са бесни! 

В първите 4 кръга "червените" записаха загуба от Локомотив Пловдив и равенства срещу Ботев Пловдив, Спартак Варна и Черно море. 

В тази ситуация се търси виновник! Гневът на тартора на агитката на ЦСКА Иван Велчев - Кюстендилеца, се насочи към скаутското звено и по-конкретно - към главния скаут Методи Томанов.

Непоклатим

В социалните мрежи Кюстендилеца публикува снимка на Томанов с послание:

"Изгоря Фичо, изгоря Томаш, изгоря Нога на път са да изгорят Керкез и Златков. Само великият скаут от снимката е непоклатим на поста си в ЦСКА. Стои си на завет и никой не го коментира...", пише Велчев.

Той критикува и трансферната политика на клуба. През лятото бяха привлечени Леандро Годой, Теодор Иванов и Дейвид Сегер и Кевин Додай. 

"Предполагам, че скаутите на Шефилд не разбират колкото него, та взеха Полендаков, а ние си играем със Санянг. Няма да коментирам, че Ради Кирилов беше свободен... Няма и да коментирам, че с парите които се дадоха за Сегер, най-вероятно щяха да вземат Иван Йорданов", коментира тарторът.

Уволнени и подкрепени

От началото на сезона ЦСКА освободи само спортния директор Пауло Нога. 

Снимка: Lap.bg

Преди мача с Черно море от клуба излязоха с декларация в подкрепа на назначения през лятото треньор Душан Керкез и изпълнителния директор Радослав Златков.

Методи Томанов е начело на скаутското звено на ЦСКА от ноември 2024 г. 65-годишният специалист, който е трикратен първенец на България с ЦСКА и двукратен носител на Купата на България като футболист, е работил и в Лудогорец, и в ЦСКА 1948.

Само няколко дни след назначението му имаше слухове, че Томанов иска да подава оставка. Тогава не стана ясно каква е причината, а до такъв акт не се стигна.

Скандали в ЦСКА, нов шеф хвърли оставка

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

загуби цска скаут методи томанов иван велчев Душан Керкез Радослав Златков Пауло Нога

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Бой във втория ешалон! Има пострадал футболист! (ВИДЕО)

Бой във втория ешалон! Има пострадал футболист! (ВИДЕО)
Нещастие: Победител в НАСКАР на носилка заради опит за празненство (ВИДЕО)

Нещастие: Победител в НАСКАР на носилка заради опит за празненство (ВИДЕО)

"Нашият лъв, нашият голям борец": Почина футболистът, ударен от гръм
Кошмарът продължава: 0 от 4 за ЦСКА при Душан Керкез (ВИДЕО)

Кошмарът продължава: 0 от 4 за ЦСКА при Душан Керкез (ВИДЕО)
Футболист заряза инфлуенсърката, която разкри, че той не обича да се къпе

Футболист заряза инфлуенсърката, която разкри, че той не обича да се къпе

Последни новини

Нещастие: Победител в НАСКАР на носилка заради опит за празненство (ВИДЕО)

Нещастие: Победител в НАСКАР на носилка заради опит за празненство (ВИДЕО)
Футболист заряза инфлуенсърката, която разкри, че той не обича да се къпе

Футболист заряза инфлуенсърката, която разкри, че той не обича да се къпе

"Нашият лъв, нашият голям борец": Почина футболистът, ударен от гръм
Рафа Надал отново татко. Ето на кого кръсти втория си син!

Рафа Надал отново татко. Ето на кого кръсти втория си син!

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV