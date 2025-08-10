Тарторът на агитката на ЦСКА атакува "червен" шеф

ЦСКА се намира в незавидно положение! Тимът няма победа от началото на шампионата, а феновете са бесни!

В първите 4 кръга "червените" записаха загуба от Локомотив Пловдив и равенства срещу Ботев Пловдив, Спартак Варна и Черно море.

В тази ситуация се търси виновник! Гневът на тартора на агитката на ЦСКА Иван Велчев - Кюстендилеца, се насочи към скаутското звено и по-конкретно - към главния скаут Методи Томанов.

Непоклатим

В социалните мрежи Кюстендилеца публикува снимка на Томанов с послание:

"Изгоря Фичо, изгоря Томаш, изгоря Нога на път са да изгорят Керкез и Златков. Само великият скаут от снимката е непоклатим на поста си в ЦСКА. Стои си на завет и никой не го коментира...", пише Велчев.

Той критикува и трансферната политика на клуба. През лятото бяха привлечени Леандро Годой, Теодор Иванов и Дейвид Сегер и Кевин Додай.

"Предполагам, че скаутите на Шефилд не разбират колкото него, та взеха Полендаков, а ние си играем със Санянг. Няма да коментирам, че Ради Кирилов беше свободен... Няма и да коментирам, че с парите които се дадоха за Сегер, най-вероятно щяха да вземат Иван Йорданов", коментира тарторът.

Уволнени и подкрепени

От началото на сезона ЦСКА освободи само спортния директор Пауло Нога.

Снимка: Lap.bg

Преди мача с Черно море от клуба излязоха с декларация в подкрепа на назначения през лятото треньор Душан Керкез и изпълнителния директор Радослав Златков.

Методи Томанов е начело на скаутското звено на ЦСКА от ноември 2024 г. 65-годишният специалист, който е трикратен първенец на България с ЦСКА и двукратен носител на Купата на България като футболист, е работил и в Лудогорец, и в ЦСКА 1948.

Само няколко дни след назначението му имаше слухове, че Томанов иска да подава оставка. Тогава не стана ясно каква е причината, а до такъв акт не се стигна.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK