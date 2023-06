Внукът на Мейуедър в бой със сянка... по памперс (ВИДЕО)

Боксовата легенда Флойд Мейуедър може и е само на 46, но вече има внуци и те вървят по неговите стъпки.

2-годишният Кентрал Гаулдън-младши - син на Лиана Мейуедър, умили фенове. Гордият му дядо качи в социалните мрежи видео, в което мъникът провежда бой със сянка... по памперс. Кентрал е поставен на ринга - в случая кухненски плот, и показва наученото.

В друго видео Парите кара ролери с детето навръх Деня на бащата и двамата се наслаждават на компанията си.

Floyd Mayweather skating with his grandson (NBA YoungBoy's son) on Father's day pic.twitter.com/QsaRfjXkJm