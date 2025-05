Всички се молят за фен, който падна от трибуните (ВИДЕО 18+)

Кошмар на бейзболен мач в САЩ! Срещата между Питсбърг Пайрътс и Чикаго Къбс беше белязана от драматичен инцидент, шокирал фенове и играчи.

В седмия ининг, малко след като играч на Питсбърг отбеляза точка, привърженик падна от трибуна "Клементе Уол", право върху зоната за сигурност.

На стадиона настъпи тишина, а бейзболистите паднаха на колене в молитва, докато медицинските екипи се втурнаха към пострадалия. Зрител дори прескочи огражденията, за да се притече на помощ.

Двубоят беше прекъснат за близо 10 минути, докато ситуацията бъде овладяна. Все още няма информация относно състоянието на падналия фен.

На игрището Питсбърг задържа аванса си и спечели с 4:3. Така "пиратите" прекъснаха серия от 3 загуби и взеха реванш срещу Къбс за поражението с 0:9 вчера.

Видеото (18+):

FAN FALLS FROM BLEACHERS MID-GAME AT PIRATES-CUBS SHOWDOWN IN PITTSBURGH



Chaos erupted in the 7th inning when a fan plummeted from the Clemente Wall bleachers onto the warning track at PNC Park—right after a Pirates RBI double.



Medical crews rushed in as players dropped… pic.twitter.com/J8i1LWj2T1