Зеленски не иска руски спортисти в Париж 2024

Володимир Зеленски отново призова руските спортисти да не бъдат допускани до участие на oлимпийските игри в Париж през 2024-а. Украинският президент проведе телефонен със своя колега Еманюел Макрон. Държавният глава на Украйна отбеляза, че е обсъдил с президента на Франция и прекратяването на войната с Русия.

In a call with @EmmanuelMacron, I thanked for the breakthrough decision to provide light tanks & enhancing defense capabilities incl. advanced air defense systems. We discussed diplomatic steps to end the war. I stressed that athletes from RF should have no place at @Paris2024