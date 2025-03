Жени, рокендрол и високи скорости: Кой откри Шумахер?

Откривателят на Михаел Шумахер Еди Джордан почина на 76-годишна възраст след дълга битка с рак на простата и пикочния мехур. Той обаче винаги ще бъде запомнен като ирландския аутсайдер, който внесе рокендрол енергия във Формула 1.

Едмънд Партик Джордан е роден на 30 март 1948 година в Дъблин. Първоначално записва да учи за зъболекар, но през 1967 година прекъсва следването си и започва да работи като банков касиер. "Бях най-добрият в отварянето на сметки" - хвали се Джордан.

Когато стачка затваря банките в Дъблин през 1970 година, той се отправя към Джърси, където една неделя се качва на картинг. Малко по-късно през годината той печели ирландският шампионат по картинг. През 1972 катастрофира тежко, което предизвиква инфектирана фрактура, която засяга нерваната му система и причинява алопеция. До края на живота си той покрива голата си глава с 3 различни перуки, които сменя постоянно.

Започва кариерата си в автомобилните състезания с Formula Ford, а след това преминава през Formula 3 и Formula Atlantic. За да спонсорира всичко, ирландецът споделя: "Винаги съм бил измамник". Джордан прави "шумен бизнес" с използвани коли от паркинга на банката, в която работи.

Печели ирландската Формула Атлантик през 1978 година и след това започва да прави тестове с Макларън за Ф1, които са неуспешни. "Винаги съм бил магнит за злополуки", казва той. Година по-късно се мести в Англия и създава отбора "Еди Джордан Рейсинг", позволявайки на други пилоти от Ф3, включително Айртон Сена, да седнат зад волана, докато той се занимава с таксите и спонсорските сделки.

През това време се жени за Мари Маккарти - бивша ирландска национална баскетболистка, която е с него до края на живота му. По-късно той споделя, че се е влюбил в нея, защото е жена от типа "дънки и бекон". Тя го подкрепя, когато мечтата му бе отборът му да бъде във Формула 1. "Говорих с Мари за това и тя каза: "Никога няма да си щастлив, ако не го направиш. Нека да го направим".

След този разговор той променя името на отбора на "Джордан Гран При" и с малък бюджет създава признатата и до днес за една от най-красивите коли в историята на Ф1 - Джордан 191.

Първата му година във Ф1 е 1991, а цветът на отбора е зелен. Тогава обаче пропада спонсорската сделка със 7UP и Джордан буквално тича да подписва с други спонсори със същия цвят. Изненадващо това е... ирландското правителство! То му дава 1 милион евро, когато разбира, че цвета на отбора е зелен и защото Джордан е казал, че "силно чувства, че това е първият ирландски отбор в Ф1." Благодарение на това Еди се превръща в местна легенда.

През първия сезон Джордан дава шанс на Михаел Шумахер, а в първото си състезание той се класира седми, което бе считано като невъзможно за новак в спорта. След това германският пилот е привлечен от друг отбор, вследствие на "тъмна сделка", която води до това Еди да заклейми своите колеги-собственици като "клуб на пираните".

Тази драма извън пистата само помогна репутацията на отбора на Джордан да се повиши и така наречената "Еди мания" да се развие. "Ние правим нещата различно. Ние обичаме развлечението. Ние обичаме рокендрол" - споделя Еди.

От 1994 година рокът буквално започва да бъде част от имиджа на отбора. Джордан е страстен барабанист от малък и неговата група V10, по-късно преименувана на Eddie and the Robbers подгряваше всяко състезание, а на сцената заедно с групата са излизали какви ли не изпълнители - от Боно до Род Стюарт.

RIP my friend. Condolences to each and every one of your lovely family. What a character. What a rock star. What a racer. So many drivers owe you so much, you gave us our chances and believed in us. pic.twitter.com/7yexhsxC0h