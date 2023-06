Зловеща катастрофа уби мотоциклетист (ВИДЕО)

Трагедия разтърси мотоциклетизма. Светът бе напуснат от Раул Мартинес след катастрофа на традиционната надпревара ТТ, която се провежда на остров Ман, съобщиха организаторите.

STATEMENT: RAUL TORRAS MARTINEZ



It is with great sadness that the Isle of Man TT Races can confirm the loss of Raul Torras Martinez following an incident on the final of lap of today's Supertwin Race.



Our heartfelt condolences go to Raul’s family, loved ones, and friends. pic.twitter.com/5gV3Lf8Fgn