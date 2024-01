Зрелище на световното по дартс - сензацията Литлър не успя да вземе титлата (ВИДЕО)

Новият световен №1 Люк Хъмфрис спря сензацията Люк Литлър към световната титла в дартса, след като го победи със 7-4 сета на финала в "Александра Палас".

16-годишният Литлър накара всички да говорят за него с невероятното си представяне, като и във финала се представи страхотно.

Той поведе с 4-2 сета, притеснявайки сериозно фаворита и дори имаше стрела за 5-2, но пропусна и това се оказа решаващо. След това Хъмфрис направи серия от пет поредни сета и спечели титлата, както и чек за 500 000 паунда.

Финалистът се "утеши" с премия от 200 000 паунда и място в първите 32 в света.

LUKE HUMPHRIES IS WORLD CHAMPION!



Darting destiny fulfilled.



The world number one gets over the line against teenage sensation Luke Littler in a thrilling final! pic.twitter.com/IP6pPaWndm