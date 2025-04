Екстремни условия посрещнаха Лацио в Норвегия (ВИДЕО)

Бодьо Глимт посреща Лацио в Норвегия в първия четвъртфинал за Лига Европа. Римските "орли" са считани не само за фаворит за продължаване напред към полуфиналите, но и за спечелване на турнира. Бодьо обаче има едно предимство - времето в Скандинавия.

Вечерта преди мача метеорологичните условия рязко се промениха, като студен фронт обгърна и покри страната с дебела покривка от сняг. Самият стадион на норвежкия отбор е потънал в сняг. Екипи работят от сутринта стадиона да е в изправно състояние за ключовия сблъсък. Метеоролозите предупреждават, че температурите по време на мача може да бъдат екстремни.

