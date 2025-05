Как Юнайтед спестиха и от финала на Лига Европа? (ВИДЕО)

Мачът между Манчестър Юнайтед и Тотнъм е на 21 май и може да го гледате пряко по bTV Action и на платформата VOYO.BG от 21:00 ч.

По традиция екипът ни на място провери едни от най-важните места на стадион "Сан Мамес" в Билбао - съблекалните, в които двата отбора ще слушат последни наставления, речи за надъхване, а щабовете ще направят всичко възможно да подготвят играчите по най-добър начин.

В свещеното място на Тотнъм залагат на плакати с паметните голове за сезона. Те са разположени точно на влизане и със сигурност ще надъхат футболистите на Постекоглу.

Тотнъм пристигна вчера (19 май) в Билбао, като отговорниците от тима вече посетиха стадиона, за да разположат нужната екипировка. Днес предстои тренировка на тима.

В Манчестър Юнайтед дори на финал не бягат от политиката си за съкращаване на разходи.

В съблекалнята на "Сан Мамес" не са предвидени за поставяне допълнителни банери или плакати. Рубен Аморим ще държи надъхваща реч между традиционните за Лига Европа цветове - черно и оранжево.

Вероятно това е поредната крачка на ръководството към съкращаване на разходите. През сезона от клуба освободиха над 200 служители, за да намалят това перо в бюджета.

If you do one thing today, make sure you watch this. pic.twitter.com/V7uCjISGmb