Ще играе срещу Лудогорец, а е спечелил повече от Меси и Роналдо

Звездата на Интер Маями обаче завърши и последната си мисия на футболния терен, стъпвайки на покрива на света в Катар 2022. Така той има всички споменати отличия без Лига Европа, а вместо трофея "Анри Делоне" от европейското първенство, във витрината му блести Копа Америка (спечелена два пъти).

Pedro remains the ONLY player in history to win Champions League, Europa League, UEFA Super Cup, Club World Cup, EURO and World Cuppic.twitter.com/ppmIOe2KM6