Гарет Саутгейт хвърли оставка

Саутгейт, който имаше на разположение звезден състав, смятан за основен фаворит преди Евро 2024, бе подложен на остри критики заради представянето.

Англия започна груповата фаза с 1:0 срещу Сърбия, преди да запише равенства с Дания (1:1) и Словения (0:0). В осминафиналите "Трите лъва" спечелиха с 2:1 срещу Словакия след продължения, в четвъртфиналите елиминираха Швейцария с дузпи, а крачка преди спора за трофея - Нидерландия с 2:1. Островитяните обаче не впечатлиха с изявите си.

Саутгейт, чиято мениджърска кариера започна в Мидълзбро (2006-2009), води младежкия отбор на Англия (2013-2016), преди да поема мъжкия на 27 септември 2016 г. Последваха 61 победи, 34 равенства и 17 загуби в 102 мача.

After 102 games and almost eight years in charge, Gareth Southgate has announced he is to leave his role as manager of the #ThreeLions.