Германска звезда: Съжалявам, че целият ми гръб е татуиран със Сити

Звездата на Байерн Мюнхен и германския национален отбор Лерой Сане съжалява за татуировката си!

Но не за някоя малка и шеговита, а за тази, която заема целия му гръб. Там Сане е увековечил радостта си след един от 39-те си гола като футболист на Манчестър Сити. Става дума за попадение във вратата на Монако от осминафиналите в Шампионската лига през сезон 2016/2017.

"Бях млад. Днес нямаше да предприема такова нещо. Аз съм си такъв - трябва да се ударя в стената, за да ми влезе нещо в главата", сподели той пред "Шпигел".

Сане беше част от Манчестър Сити в периода 2016-2020 г. Той стана два пъти шампион на Англия.

after some thorough investigationing — Leroy Sane's tattoo is of him scoring against Monaco pic.twitter.com/oQNHTU6bHm