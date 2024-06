Крачка назад, две напред - историята на Рикардо Калафиори

Сравнението с някои от най-знаменитите бранители в историята на "адзурите" изглеждат все по-основателно. Калафиори е сред лидерите на Евро 2024 в ключови параметри, като отнемания, спечелени единоборства и точни подавания.

Защитникът на Болоня ще остане запомнен и с друго не толкова позитивно. В ключовия за развоя на група 2 сблъсък с Испания Калафиори си вкара автогол, довел до минималната победа на Испания с 1:0. Това е първият автогол на италианец в историята на европейските първенства.

Riccardo Calafiori is the first Italian in the tournament's history to score an own goal at the EUROs.#EURO2024 pic.twitter.com/gkbVxzyKRu