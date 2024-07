"Ла Фурия Роха" посече Англия в края и е на европейския връх (ГАЛЕРИЯ)

Испания е новият футболен властелин на Стария континент! "Ла Фурия Роха" триумфира на Евро 2024, след като победи с 2:1 Англия във финала, игран на Олимпиащадион в Берлин.

Така испанците стъпиха на европейския връх за четвърти път (2012, 2008 и 1964 г.). За Англия разочарованието е огромно, тъй като това е втори пореден загубен финал в турнира, което се случва за първи път в историята. В предишното издание - през 2021 г., отборът на Гарет Саутгейт отстъпи на Италия с 2:3 след изпълнение на дузпи.

Тази вечер Нико Уилямс даде аванс на Испания в началото на втората част, но "Трите лъва" изравниха в 73' чрез влезлия като резерва Коул Палмър.

С асистенции се отличиха Ламин Ямал и Джуд Белингам, които влязоха в историята. Със своите 17 години и 1 ден испанецът стана най-младият с голов пас на еврофинал, а Белингам - на 21 години и 15 дни, излезе трети в класацията. Между тях е германецът Бернд Шустер, сторил същото на 20 години и 183 дни през 1980 г.

Ямал вече дели постижението за най-много асистенции на еврошампионат. Той има 4, с колкото са още Стивън Цубер (Швейцария, 2020), Аарън Рамзи (Уелс, 2016), Еден Азар (Белгия, 2016) и Любинко Друлович (Сърбия, 2000).

