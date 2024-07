Мората хвърли всички в ступор (ВИДЕО)

"В Испания ми е трудно да бъда щастлив. Без съмнение аз съм по-щастлив извън Испания. Казвал съм го много пъти. Най-вече, защото хората ме уважават. В Испания няма уважение към нищо и никого”, допълва голмайстор №4 в испанския национален отбор за всички времена.

Álvaro Morata on his future with the Spanish national team:



"I could be my last tournament with Spain. It’s only a possibility.



I’m not unhappy, but I do find it hard to be happy in Spain. I’m a happier person outside of Spain than inside. Mostly because people respect me.… pic.twitter.com/naLzsv4VuZ