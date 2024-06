"Петли" и "лалета" със зрелищен хикс след куп пропуски (ГАЛЕРИЯ)

Франция и Нидерландия направиха зрелищно 0:0 в очакваното с огромен интерес дерби от група 4 на Евро 2024.

Макар и да завърши без голове, двубоят в Лайпциг беше изпълнен с положения и пред двете врати. Куп пропуски и дискусионно отменено попадение за "лалетата" запазиха нулевото равенство.

12 - Since their 1st 0-0 in 1992, France have been involved in 12 goalless draws in major tournaments (World Cup + EURO), more than any other team in this period. Neutral. #EURO2024 pic.twitter.com/xmqpRXsn0i