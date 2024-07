Родри се закани: Няма да спрем дотук! (ВИДЕО)

"Много от нас имат трофеи от европейските първенства за юноши до 19 г. и до 21 г. Това е нещо, което се култивира и подхранва, и за което работиш усилено. Ние сме шампиони на Европа и няма да спрем дотук", категоричен е състезателят на Манчестър Сити.

Родриго Ернандес Касканте, както е цялото име на футболиста, е роден в Мадрид през 1996 г. На 11-годишна възраст се присъединява към академията на Атлетико. Две години по-късно отива във Виляреал. През 2015 г., когато все още юноша, Родри дебютира във втория тим на "жълтата подводница".

Това се случва при победата над Еспаньол с 3:1 в среща от Втора дивизия. Няколко месеца по-късно изиграва първите си минути с екипа на Виляреал в двубой от турнира за Купата на Краля срещу Уеска. В следващата няколко години Родри се утвърждава като водеща фигура в своя тим.

Rodri has won player of the tournament in four different competitions since the start of last yearpic.twitter.com/P97DnBSSjk