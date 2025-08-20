bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Украинска лекоатлетка изгоря за 4 години заради тестостерон

Решението е окончателно

Украинска лекоатлетка изгоря за 4 години заради тестостерон

Украинската шампионка в тройния и дългия скок Марина Бек-Романчук изгоря с допинг! Решението на Звеното по почтеност в леката атлетика (AIU) е окончателно. 

Тя дала положителна проба за завишени нива на тестостерон.

Украинката отрича да е ползвала забранено вещество: "Посветих целия си живот на спорта и честната борба. Пътят не беше лесен, но винаги оставах вярна на ценностите си и доказах, че честният спорт е възможен. В кариерата ми нямаше нито един старт, който да може да бъде поставен под въпрос, и се гордея с това.", казва тя.

Наказанието

Бек-Романчук няма да може да участва в турнири за 4 години, считано от 13 май 2025 г.

Тя е дала пробата, в която нивата на тестостерон са завишени, на 7 декември 2024 г., като първоначално бе отстранена за 6 месеца, докато трае разследването.

Очакваше се украинката да се завърне към състезания на Диамантената лига в Доха през май, след като си взе почивка след олимпийските игри в Париж, където се класира на 11-та позиция в тройния скок. 

Отличията

За Бек-Романчук това беше трето участие на олимпийски игри, като в Токио 2020 бе пета, а в Рио де Жанейро 2016 не успя да прескочи квалификациите. 

В колекцията си украинката има два сребърни медала от световни първенства - в тройния скок от 2023 г. и в скока на дължина от 2018 г.. Тя е европейска шампионка в тройния скок от 2022 г. и сребърна медалистка на Стария континент от 2018.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

Украйна лека атлетика допинг троен скок скок на дължина тестостерон Марина БекРоманчук

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Най-важната битка: България ще търси победа с поне 7 точки разлика

Най-важната битка: България ще търси победа с поне 7 точки разлика
Окончателно: Без Кирил Милов и Семен Новиков на световното по борба

Окончателно: Без Кирил Милов и Семен Новиков на световното по борба
Мохамед Салах е номер 1 в историята на Англия! (ВИДЕО)

Мохамед Салах е номер 1 в историята на Англия! (ВИДЕО)
След дълго чакане: И феновете на Цървена звезда освиркаха Александър Вучич!

След дълго чакане: И феновете на Цървена звезда освиркаха Александър Вучич!

Последни новини

Ангел Петричев: Нивата е дълга, няма поводи за притеснения

Ангел Петричев: Нивата е дълга, няма поводи за притеснения

Окончателно: Без Кирил Милов и Семен Новиков на световното по борба

Окончателно: Без Кирил Милов и Семен Новиков на световното по борба
След дълго чакане: И феновете на Цървена звезда освиркаха Александър Вучич!

След дълго чакане: И феновете на Цървена звезда освиркаха Александър Вучич!

Бърза вода, измръзнали ръце и лед по греблата (ВИДЕО)

Бърза вода, измръзнали ръце и лед по греблата (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV