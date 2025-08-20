Украинска лекоатлетка изгоря за 4 години заради тестостерон

Украинската шампионка в тройния и дългия скок Марина Бек-Романчук изгоря с допинг! Решението на Звеното по почтеност в леката атлетика (AIU) е окончателно.

Тя дала положителна проба за завишени нива на тестостерон.

Украинката отрича да е ползвала забранено вещество: "Посветих целия си живот на спорта и честната борба. Пътят не беше лесен, но винаги оставах вярна на ценностите си и доказах, че честният спорт е възможен. В кариерата ми нямаше нито един старт, който да може да бъде поставен под въпрос, и се гордея с това.", казва тя.

View this post on Instagram A post shared by MARYNA BEKH-ROMANCHUK (@marynabekh)

Наказанието

Бек-Романчук няма да може да участва в турнири за 4 години, считано от 13 май 2025 г.

Тя е дала пробата, в която нивата на тестостерон са завишени, на 7 декември 2024 г., като първоначално бе отстранена за 6 месеца, докато трае разследването.

View this post on Instagram A post shared by MARYNA BEKH-ROMANCHUK (@marynabekh)

Очакваше се украинката да се завърне към състезания на Диамантената лига в Доха през май, след като си взе почивка след олимпийските игри в Париж, където се класира на 11-та позиция в тройния скок.

Отличията

За Бек-Романчук това беше трето участие на олимпийски игри, като в Токио 2020 бе пета, а в Рио де Жанейро 2016 не успя да прескочи квалификациите.

View this post on Instagram A post shared by MARYNA BEKH-ROMANCHUK (@marynabekh)

В колекцията си украинката има два сребърни медала от световни първенства - в тройния скок от 2023 г. и в скока на дължина от 2018 г.. Тя е европейска шампионка в тройния скок от 2022 г. и сребърна медалистка на Стария континент от 2018.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK