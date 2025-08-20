Ангел Петричев: Нивата е дълга, няма поводи за притеснения

Нивата е дълга, няма поводи за притеснения. Така изпълнителният директор на Лудогорец Ангел Петричев коментира грешната стъпка на шампионите през уикенда в efbet лига.

"Орлите" заминаха за Северна Македония, където утре вечер гостуват на местния Шкендия в първия мач от плейофите за влизане в групите на Лига Европа.

Очакванията на Лудогорец

"Тръгваме с очаквания за труден мач, но предвид опита на Лудогорец се надявам ние да бъдем крайния победител. Очакванията са за пълен стадион, домакинът да получи сериозна подкрепа, ние също ще имаме подкрепа от нашите привърженици. Хубавото е, че реваншът е в Разград, където съм сигурен, че ще получим сериозна подкрепа", коментира изпълнителният директор Ангел Петричев пред репортери на летище "Варна".

Контузените

Разградчани имат проблеми с контузени играчи, но Петричев вярва, че наличните футболисти имат достатъчно качества да се справят.

"Имаме контузените момчета - Квадво Дуа много ни липсва, Агибу Камара също е контузен, един креативен, техничен и много добър футболист не може да вземе участие в последните мачове. Йоел Андерсон също е контузен. На този етап контузиите се оказаха доста сериозен проблем за нас, тъй като ни липсват основни футболисти, но в крайна сметка тези момчета, с които разполага старши треньорът, имат достатъчно качество, за да се справят", каза Петричев.

Директорът на разградчани не се притеснява от грешната стъпка в първенството след нулевото равенство у дома с Локомотив София.

"Знаете, че през годините Лудогорец в този период, в който играе квалификации в Европа, е допускал и загуби, и то от новаци. Ако върнете историята назад, ще видите, че това не е прецедент. Нивата е дълга, няма поводи за притеснения. Най-важното е да се класираме за груповата фаза на Лига Европа, след това мисля, че няма да имаме проблеми и в първенството", завърши изпълнителният директор на Лудогорец.

Снимка: Lap.bg

Треньорът на разградчани Руи Мота увери, че Лудогорец ще играе за победа в утрешния мач.

"Мачовете в Европа винаги са трудни, но Лудогорец има високи цели и искаме да спечелим утре. Няма да играем за равенство, а ще търсим победа и добър резултат преди реванша", каза Мота.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK