Баскетбол

Най-важната битка: България ще търси победа с поне 7 точки разлика

Гледайте България - Нидерландия от 20 ч. по bTV Action

Време е за най-важната битка на баскетболните национали през годината. България на Росен Барчовски гостува на Нидерландия в Алмере в последен мач от предварителните квалификации за световното първенство в Катар през 2027 г.

"Лъвовете" са с актив от 2 загуби и 1 победа, а само успех със 7 или повече точки разлика ще класира тима ни за основната фаза на пресявките.

Къде и кога да гледате мача на България?

bTV Media Group е новият дом на националния отбор по баскетбол. Както предишните три срещи, така и тази ще бъде излъчена на живо по bTV Action от 20:30 ч.

Снимка: Lap.bg

Коментарното ни студио с ексклузивно съдържание, експертни анализи и интересни видеа започва половин час по-рано. Срещата кош по кош ще може да следите и на сайта ни btvsport.bg.

Мощно напред! Къде и кога да гледате решителния мач на България?

Съставът

Сред избраниците на Росен Барчовски се завръща Александър Стоименов, но на разположение отново не е гардът Лъчезар Тошков.

Със сигурност в срещата участие няма да вземе и голяма звезда на българския баскетбол Александър Везенков, който продължава да се възстановява от контузия в глезена. Той пропусна и предишните три мача на "лъвовете", но бе в залата при домакинствата в Самоков и Ботевград.

Снимка: Lap.bg

Ето на кои играчи ще разчита Росен Барчовски: Илиян Пищиков, Борислав Младенов, Константин Костадинов, Емил Стоилов, Николай Михайлов, Константин Тошков, Мирослав Васов, Димитър Димитров, Иван Алипиев, Христо Бъчков, Георги Герганов, Aлександър Стоименов.

В първите два мача от предварителните квалификации "лъвовете" отстъпиха съответно на Австрия (76:88) и Нидерландия (70:81). Последва важна победа над Австрия у дома с 87:76. Именно този успех запази шансовете на България за класиране за следващата фаза на пресявките по пътя към Катар 2027.

Тагове:

България баскетбол национален отбор квалификации росен барчовски световни квалификации Александър Везенков Нидерландия предварителни квалификации

