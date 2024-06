Суперкомпютър прогнозира победителя на Евро 2024

Бундестимът отбеляза 8 гола в група 1 и се отправя смело към двубоя с непобедения отбор на Дания. На домакините може да се наложи да се лишат от защитника на Реал Мадрид Антонио Рюдигер за осминафиналния мач поради травма.

"Ла Фурия Роха" на свой ред не допусна нито един гол в мачовете с Италия, Хърватия и Албания. Младите звезди на Испания гарантираха продължаването на тима още след втория мач, а при победата над Албания в третия кръг си пролича, че и резервите могат да се справят с амбицирани съперници.

След Англия с 20%, Испания с над 17%, Германия с близо 16% и Франция с около 13% се нарежда Португалия. Водени от капитана Кристиано Роналдо, "мореплавателите" имат около 8% шанс за спечелване на трофея според суперкомпютъра.

Пълният списък с вероятности според Opta Analyst:

