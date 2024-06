Украйна мечтае след обрат на Евро 2024 (ГАЛЕРИЯ)

Две минути преди края на първата част Олександър Зинченко отправи коварен удар от фаул, който затрудни Дубравка. В ответната атака Лукаш Хараслин можеше да удвои преднината на Словакия с удар по диагонала, но Трубин отново показа високата си класа.

Девет минути след подновяването на играта Украйна успя да изравни. Зинченко напредна отляво и намери в наказателното поле Микола Шапаренко, който стреля от движение и хвана в крачка Дубравка за 1:1.

Попадението даде импулс на укр. В 74' при бърза контраатака Михайло Мудрик бе изведен сам срещу Дубравка, но прати топката в дясната греда.

В 80' Украйна стигна до пълен обрат. Шапаренко изведе от дълбочина резервата Роман Яремчук, а той се разписа с техничен удар. За него това е трети гол на еврофинали, с което изпревари легендата и бивш национален селекционер Андрий Шевченко.

FT:1-2



