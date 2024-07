Във Франция преглътнаха провала на Дешан

Франция взе решение относно поста селекционер. Според последните информации, Дидие Дешан ще продължи да води “петлите”, въпреки отпадането на полуфиналите на Евро 2024.

55-годишният специалист има договор с местната футболна федерация до юни 2026 г. Това означава, че Дидие Дешан ще бъде на пейката на тима и на световното първенство, което ще се проведе след две години в САЩ, Канада и Мексико.

Didier Deschamps will stay as France head coach until World Cup 2026.



FFF president Diallo: “Deschamps has a contract and he’s achieved the sporting objective that was set for him. Didier will continue his mission”, Diallo told L’Équipé. pic.twitter.com/wpfNPPbR4x