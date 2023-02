Ливърпул напомни за себе си в дербито на Мърсисайд

Ливърпул си припомни вкуса на триумфа във Висшата лига и отново погледна смело към Топ 4. Съставът на Юрген Клоп триумфира в дербито на Мърсисайд, след като отказа Евертън с 2:0 в мач от 23-ия кръг, който се изигра на „Анфийлд. Точни за „червените“ бяха Мохамед Салах и Коди Гакпо, за когото това се оказа дебютно попадение.

По този начин участникът в Шампионската лига сложи край на негативната си серия от четири мача без победа в елита на Англия и се придвижи до деветото място с 32 точки във временното класиране. От своя страна играчите на Браян Соренсен продължават да се намират в зоната на изпадащите, като заемат 18-та позиция със скромните 18 точки.

A look at the Top 1⃣0⃣ pic.twitter.com/bnbFFtPx4O — Premier League (@premierleague) February 14, 2023

Домакините откриха резултата в 36-та минута, когато организираха бърза контраатака, а в главно действащо лице се превърна Дарвин Нуниес. Той напредна по най-бързия начин в противниковата половина и след това асистира на Мохамед Салах, който не срещна проблеми да реализира.

Robbie Fowler

Steven Gerrard

Mohamed Salah@MoSalah is just the third @LFC player to reach the landmark in the #PL pic.twitter.com/DRyPwCAE4K — Premier League (@premierleague) February 13, 2023

Вторият гол за „червените“ падна в 49-та минута. Тогава след нова хубава атака Трент-Александър Арнолд подаде на Коди Гакпо, който се разписа в непосредствена близост до врата на гостите.

Cody Gakpo is the sixth different player to score his first #PL goal for @LFC in a Merseyside derby#LIVEVE pic.twitter.com/LnL9WbxZdT — Premier League (@premierleague) February 13, 2023

На 18 февруари (събота) Ливърпул ще има визита на Нюкасъл, докато Евертън ще приеме Лийдс.