И на седмия ден Алкарас написа история

"За мен това е много специален момент в кариерата и живота ми. Ще опитам да му се насладя максимално, макар че ще е доста труден мач. Важно е да запазя концентрация. Опитвам да не слушам феновете и всички, повтарящи, че ще стана шампион. Просто ще дам 100%, за да се прибера у дома със златото.", коментира Алкарас.

Male players to win Roland-Garros, Wimbledon, and an Olympic singles medal in the same year:



Rafael Nadal (2008)

Carlos Alcaraz (2024) pic.twitter.com/xHj6xTNmNb