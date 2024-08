Набедена за мъж счупи носа на съперничка за 45 секунди (ВИДЕО и СНИМКИ)

Скандалът с набедените за мъже боксьорки на олимпийските игри в Париж набира скорост. Имане Хелиф от Алжир и Ю-Тин Линг от Тайван са в центъра на вниманието заради участието си в турнира при жените.

Именно Хелиф се появи първа на ринга. В мач от категория до 66 кг тя се нуждаеше от само 45 секунди за категоричната си победа над италианката Анджела Карини. Съперничката й напусна със сълзи в очите, а впоследствие се оказа, че е със счупен нос.

Ю-Тин Линг пък може да се изправи срещу българката Светлана Каменова в категория до 57 кг. Евентуалният им сблъсък ще се състои на четвъртфиналите.

Присъствието на двете на игрите поражда все по-голямо напрежение и придава нов нюанс във войната между Световната боксова асоциация и Международния олимпийски комитет. Турнирът в Париж се организира от МОК, който зачеркна асоциацията заради скандали и корупция.

Today, Angela Carini had her Olympics dreams shattered by Imane Khelif, a male boxer.



It is suspected that he BROKE HER NOSE.



Don’t let this pass quietly. MEN SHOULD NOT BE ALLOWED TO BEAT WOMEN FOR SPORT.



SAVE WOMEN’S SPORTS. pic.twitter.com/i5GMdgWrwb