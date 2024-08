От Тетевен до пето олимпийско злато (ВИДЕО)

Кубинският борец Михаин Лопес Нунес стана първият в историята спортист, спечелил 5 поредни олимпийски титли в една дисциплина. Във финала на свръхтежката категория на класическия стил той прегази с 6:0 сънародника си Ясмани Акоста Фернандес, който се състезава за Чили и едва надви нашия Кирил Милов в първата си среща.

След финалната схватка Лопес свали борцовките си и ги сложи в центъра на тепиха - жест, с който обяви край на състезателната си кариера.

По традиция последният лагер на Михаин преди олимпиадата бе в Тетевен. Преди старта на Игрите в Париж Международната федерация по борба пусна в Instagram снимка на Лопес с нашия Айк Мнацаканян.

#GOLD!



Mijaín López Núñez is Olympic champion with a 6-0 victory for Cuba in greco-roman wrestling men’s 130kg category bout.



It’s his 5th consecutive gold, and makes him the first athlete ever in any sport to win the same individual event 5 times.@wrestling |… pic.twitter.com/1As5bvDH6X