Любимата 90-а минута на Левски

Как „Фърги тайм“ превзе „Георги Аспарухов“

Любимата 90-а минута на Левски
Lap.bg

Левски обича да вкарва в последните секунди! "Сините" явно попиват от отбора на Манчестър Юнайтед по времето на сър Алекс Фъргюсън, когато "червените дяволи" бяха известни с късните си голове.

"Фърги тайм" сега се пренася на стадион "Георги Аспарухов", след като Левски победи Сабах с 1:0 в третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. В герой за отбора на Хулио Веласкес се превърна младия Борислав Рупанов, който отбеляза в осмата минута на добавеното време.

А и да не забравяме, че "сините" си имат собствен рефрен - "Пазете се от Гунди в последните секунди!"

"Фърги тайм"

Секунди преди края на мача Левски спечели корнер, изпълнен от новото попълнение Мазир Сула. Рупанов успя да надскочи защитата на гостите и вкара първи гол в Европа за своя отбор, който да не е в продълженията. Така Левски вече е с единия крак в плейофите за влизане в групите на Лигата на конференциите.

"Целта ни беше това. Ние искаме и ще продължаваме да надграждаме, защото искаме да виждаме все по-силен и силен Левски и така с играта си да радваме нашата невероятна публика, която поздравявам и апелирам да е всеки път така зад отбора и мисля, че всички заедно ще успеем.

Снимка: Lap.bg

Това е екипна работа, това е работата на Хулио Веласкес. Радвам се, че той успя. От начало го бяха приели с малко негативизъм, но с течение на времето и работата той показва, че е професионалист, който може и трябва да подкрепяме", коментира изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров след срещата.

"Много съм доволен и много горд с моите играчи. Всички изиграха изключителен мач. Много съм доволен. Гордост е да бъда треньор на този клуб и да имам такива момчета в съблекалнята", заяви треньорът на "сините" Хулио Веласкес.

Фърги тайм: Левски излъга Сабах!

Историята помни

Голът на Борислав Рупанов и последните секунди обаче не е единственият в дългогодишната история на Левски.

Ето и част от най-запомнящите се попадения на "сините" в Европа, които са се случили точно преди последния съдийски сигнал.

Преди две години във втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите Левски, под ръководството на Николай Костов, побеждава Шкупи с 1:0 в драматичен двубой с гол на Марин Петков в 10-ата минута на добавеното време.

В третия квалификационен кръг "сините" се изправиха срещу Апоел Беер Шева. Уелтън извежда "сините" напред, но Йоан Стоянов изравнява за Апоел 10 минути преди края. В 90'+6 Роналдо взривява трибуните на стадион "Георги Аспарухов".

В плейофите Левски среща най-сериозния си съперник - Айнтрахт Франкфурт. Първият мач се изигра на стадион "Васил Левски". Рандал Коло Муани откри още в 6' и мачът си вървеше към победа за германския отбор. Тогава обаче Асими Фадига предизвика фурор, като в 90'+5 изравнява резултата с прецизен далечен изстрел. Левски обаче отпада в реванша.

В Германия за

През 2011 г., отново при Николай Костов, "сините" приеха Спартак Търнава в третия квалификационен кръг на Лига Европа. До 80' гол така и не падаше. Тогава обаче гостите повеждат след точно изпълнена дузпа на Ладислав Томачек. Тогава обаче Левски сякаш възкръсна и направи един от най-великите си обрати в евротурнирите. Първо Владимир Гаджев изравни минути преди края на редовното време, а във 90'+2 Шюрд Арс сложи точна на спора.

Връщаме се до сезон 2005/06, когато на стадион "Георги Аспарухов" пристигна Динамо Букурещ в първия кръг на група F за Купата на УЕФА. Тогава отборът, воден от Станимир Стоилов, постигна победа с 1:0 с гол на Емил Ангелов в 90'+3.

