Ръководството на Спартак: Ако общината не помогне, не виждам кой друг

Клубът дължи половин милион лева на НАП и 2 млн. лева на бившия собственик

Ръководството на футболния Спартак Варна вижда общината в морския град като основен начин за спасение от фалита. 

Това стана ясно на пресконференция днес (8 август). 

От управителния съвет на Спартак, който вече записа 3 равенства през новия сезон - срещу Берое, ЦСКА и Ботев Враца, са притеснени, тъй като до края на месеца трябва да изплатят дълг от 4,5 млн. лева. В противен случай ще трябва да обявят фалит. 

Спасението

"Ние сме се върнали от мъртвите и вярвам, че сега хората, когато малко се усетят какво се случва, ще направим всичко възможно да покажем, че Спартак трябва да го има. Спартак Варна е обществено значим за нашия град и е клуб на 100 години. И ако в този момент общината не реагира и не помогне, не виждам кой друг би могъл", заяви Алекс Илиев.

Снимка: Lap.bg

По-рано днес Общинският съвет на Варна публикува призив към местния бизнес да помогне за спасяването на тима. 

А дължимите суми не са малки.

Към футболисти, НАП и собственика

Почти 1 млн. лева са дълговете на Спартак към бивши футболисти, а половин милион към НАП.

Близо 2 млн. лева пък са заемите към бившия благодетел Павлин Николов, с които той е финансирал клуба. Бизнесменът се оттегли от мъжкия тим след прекъсната тренировка и саморазправа с треньора Кириакос Георгиу в края на септември миналата година.

Снимка: Lap.bg

Павлин Николов не е предявявал иск за тях, а от ръководството се надяват да постигнат договорка за разсрочването на сумата.

"Месечно преразходите в Спартак са много под 100 000 лева", каза Мартен Демирев, който е член на управителния съвет.

