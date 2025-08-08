Пиян бездомник по джапанки спечели маратон (ВИДЕО)

Исак Пиньо - човекът, който стана сензация в Бразилия само за ден. Навярно много от вас все още не знаят кой е, но неговата история е ярко доказателство как животът на всеки може да се преобърне на 180 градуса само за няколко часа.

Бездомен шампион

Само допреди 12 дни Исак е бездомник с пристрастяване към алкохола. След тежка вечер, той вижда на улицата група от хора, които се подготвят да бягат. "Бях се напил и когато видях навалицата, си казах: "Ще бягам, за да преборя махмурлука".

Въпреки че е по джапанки, той се включва в тълпата и започва да бяга. Оказва се че Иска без да е знаел, участва в 8-километрово състезание, в което се състезават само професионални бегачи.

Исак не само потегля сред първите, а и печели състезанието и получава медал, без дори да е регистриран!

View this post on Instagram A post shared by Isaque corredor (@isaquecorredorfc)

Това, което следва обаче е още по-вълнуващо. Той се отказва от алкохолните си навици и решава да промени живота си завинаги. На 31 години!

"Причината да спра да пия е точно това състезание. Промених живота си и искам да го променя още повече. Получавам много съвети и никога няма да се предам. Искам да се състезавам в този спорт."

Естела Ларизиери, която е треньор по бягане, сподели пред бразилската медия G1, че е публикувала клип в социалните мрежи на Пиньо, след като е научила историята му. "Осигуряваме му по-добри условия. Вече успяхме да го махнем от улицата. Следващата цел е само да си построи къща."

"Мечтата ми е да напусна онзи живот - пристрастяването към алкохола и да си намеря работа, да имам семейство и приятели, които да ме подкрепят. От сега нататък искам да живея по-добре. Бягането ми помогна - това е дар от Бог", споделя Исак.

Ларизиери дори помага на Пиньо да си направи акаунт в социалните мрежи, в който да споделя своите постижения. В една от първите му публикации се вижда как той обува маратонки и казва: "Щом бягах с джапанки, представете си какво щеше да е с маратонки".

View this post on Instagram A post shared by Isaque corredor (@isaquecorredorfc)

