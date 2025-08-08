Лекари казали на футболист на Черно море, че няма да проговори

Един от най-добрите футболисти на Черно море Георги Лазаров играе със специални слухови апаратчета. Носи ги постоянно - и на терена, и извън него.

Когато е на едва два месеца, той преболедува тежко шарка. За съжаление, това уврежда напълно слуха му. В продължение на 2 години семейството му не разбира за случилото се. И започва борба.

След тежко прекарана шарка

"Тогава ми сложиха апаратчето. Лекарите бяха казали, че няма да проговоря, но с много уроци преборихме и това. Учех буква след буква, срички, думи. Успях да се науча да говоря. Без апаратчето не чувам, но с него всичко е наред. Не ми пречи по никакъв начин да играя футбол", споделя Лазаров пред "Варна Спорт". Във втория кръг той вкара два гола на Ботев Пловдив за успеха на "моряците" с 2:1.

Като дете той търпи подигравки поради необичайния си вид, но не обръща особено внимание.

Обиди и подигравки

"Трудностите просто калиха характера ми. Дадоха ми допълнителни сили. По принцип мога да не нося апаратчето и да ми поставят импланти, но с тях не мога да играя футбол, защото при евентуален удар в зоната, където са, мога дори да не оживея. Избирам футбола!

Честно казано, никога не съм се притеснявал, че съм глух. Аз не съм виновен, че не чувам, така е решила съдбата.

Изкарах осем години в школата на Ботев, но не ме оцениха. Един ден ми казаха, че каквото и да показвам на терена, както и да се представям, няма да играя", споделя Лазаров, който е роден през 2004 г. и е сочен за един от най-обещаващите български футболисти.

