Лекари казали на футболист на Черно море, че няма да проговори

Георги Лазаров играе със слухови апаратчета

Лекари казали на футболист на Черно море, че няма да проговори

Един от най-добрите футболисти на Черно море Георги Лазаров играе със специални слухови апаратчета. Носи ги постоянно - и на терена, и извън него.

Когато е на едва два месеца, той преболедува тежко шарка. За съжаление, това уврежда напълно слуха му. В продължение на 2 години семейството му не разбира за случилото се. И започва борба.

След тежко прекарана шарка

"Тогава ми сложиха апаратчето. Лекарите бяха казали, че няма да проговоря, но с много уроци преборихме и това. Учех буква след буква, срички, думи. Успях да се науча да говоря. Без апаратчето не чувам, но с него всичко е наред. Не ми пречи по никакъв начин да играя футбол", споделя Лазаров пред "Варна Спорт". Във втория кръг той вкара два гола на Ботев Пловдив за успеха на "моряците" с 2:1.

Официално: Нов Кошмар в ЦСКА!

Като дете той търпи подигравки поради необичайния си вид, но не обръща особено внимание.

Обиди и подигравки

"Трудностите просто калиха характера ми. Дадоха ми допълнителни сили. По принцип мога да не нося апаратчето и да ми поставят импланти, но с тях не мога да играя футбол, защото при евентуален удар в зоната, където са, мога дори да не оживея. Избирам футбола!

Честно казано, никога не съм се притеснявал, че съм глух. Аз не съм виновен, че не чувам, така е решила съдбата.

Изкарах осем години в школата на Ботев, но не ме оцениха. Един ден ми казаха, че каквото и да показвам на терена, както и да се представям, няма да играя", споделя Лазаров, който е роден през 2004 г. и е сочен за един от най-обещаващите български футболисти.

георги лазаров слухови апаратчета

