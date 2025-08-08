bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол БГ Футбол

Вижте Борислава - дъщерята на Николай Михайлов и Николета Лозанова!

Двамата за първи път публикуваха толкова ясни снимки на детето

Вижте Борислава - дъщерята на Николай Михайлов и Николета Лозанова!

Когато баща ти е Николай Михайлов, а майка ти Николета Лозанова, няма как да бъдеш извън светлините на прожекторите! 

Бившият капитан на футболния Левски и неговата съпруга приветстваха първото си общо дете през март 2024 г. Тя е кръстена на дядо си по бащина линия - прочутия вратар от световното в САЩ 94 и бивш президент на Българския футболен съюз Борислав Михайлов.

Борислава вече се радва на популярност, въпреки че за първи път родителите ѝ показаха лицето ѝ само преди ден. 

На плажа

Семейството е на почивка в Турция, а Борислава очевидно се наслаждава на плажа, на морето и на животните в луксозния комплекс.

Лозанова сподели няколко снимки от почивката с нежното описание "Целият ми свят в един кадър". Най-отпред очаквано бе Борислава. 

Каката

За Михайлов малката красавица е първородно дете

Половинката му може да се похвали с по-голяма дъщеря. Никол е на 13, а нейн баща е Валери Божинов. 

Снимка: Instagram

След раждането на Борислава Николета и Николай разкриха, че вече официално са семейство, а сватбата им е била скромна и само в присъствие на най-близките

Снимка: Instagram

Снимка: Instagram

Снимка: Instagram

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

дете плаж снимка николета лозанова николай михайлов дъщеря Борислава Михайлова

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Душан Керкез: Пауло Нога сам реши да си тръгне (ВИДЕО)

Душан Керкез: Пауло Нога сам реши да си тръгне (ВИДЕО)
Клуб от Първа лига пред фалит! Дължи над 4,4 млн. лева!

Клуб от Първа лига пред фалит! Дължи над 4,4 млн. лева!
Роналдо не пожали португалци. Вкара им три! (ВИДЕО)

Роналдо не пожали португалци. Вкара им три! (ВИДЕО)
Русата и черната, които запалиха скандал в съблекалнята на Барселона

Русата и черната, които запалиха скандал в съблекалнята на Барселона

Последни новини

Любимата 90-а минута на Левски

Любимата 90-а минута на Левски
Година след олимпийския бронз: Божидар Андреев ще става баща! (ВИДЕО)

Година след олимпийския бронз: Божидар Андреев ще става баща! (ВИДЕО)
Вратар каза

Вратар каза "Да!": Първата гей сватба в испанския футбол (ГАЛЕРИЯ)
Душан Керкез: Пауло Нога сам реши да си тръгне (ВИДЕО)

Душан Керкез: Пауло Нога сам реши да си тръгне (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV