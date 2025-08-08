Вижте Борислава - дъщерята на Николай Михайлов и Николета Лозанова!

Когато баща ти е Николай Михайлов, а майка ти Николета Лозанова, няма как да бъдеш извън светлините на прожекторите!

Бившият капитан на футболния Левски и неговата съпруга приветстваха първото си общо дете през март 2024 г. Тя е кръстена на дядо си по бащина линия - прочутия вратар от световното в САЩ 94 и бивш президент на Българския футболен съюз Борислав Михайлов.

Борислава вече се радва на популярност, въпреки че за първи път родителите ѝ показаха лицето ѝ само преди ден.

На плажа

Семейството е на почивка в Турция, а Борислава очевидно се наслаждава на плажа, на морето и на животните в луксозния комплекс.

Лозанова сподели няколко снимки от почивката с нежното описание "Целият ми свят в един кадър". Най-отпред очаквано бе Борислава.

Каката

За Михайлов малката красавица е първородно дете.

Половинката му може да се похвали с по-голяма дъщеря. Никол е на 13, а нейн баща е Валери Божинов.

След раждането на Борислава Николета и Николай разкриха, че вече официално са семейство, а сватбата им е била скромна и само в присъствие на най-близките.

