Триатлонист повърна след плуване в "чистата" Сена (ВИДЕО)

След ден закъснение вчера се проведе състезанието по триатлон на олимпийските игри в Париж, а развръзката предизвика бурни реакции сред любителите на спорта.

Не заради крайното класиране и медалистите, а заради кадрите на един от състезателите, който повръща след излизане от река Сена.

Това не се случва рядко, защото това е една от най-трудните спортове, но мнозина сега подозират, че е заради замърсената вода в Сена.

Swim the River Seine they said.

It'll be fun they said#Triathlon #Paris2024 #Olympics https://t.co/L1f4PN95VU pic.twitter.com/yiUJTKNBBk