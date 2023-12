Искате да играете? Тогава ще спите с мен

Сексскандал разтърси футбола в Мексико. Треньор на женски отбор е обвинен от настоящи и бивши състезателки, че ги е принуждавал да спят с него, за да си гарантират място в титулярния състав.

Хорхе Гомес поканил момичетата от своя Некакса в дома си на купон с много алкохол. С напредването на вечерта той опитал да ги склони да правят секс с него. Междувременно ги заплашил, че при отказ ще ги закове на резервната скамейка или директно ще ги изгони от клуба.

"Някои от футболистките с по-периферна роля в крайна сметка спаха с него, защото той обеща да даде тласък на кариерите им. Знам за непълнолетни, които са минали през леглото му. Много момичета се страхуват от него. На администрацията вече са представени доказателства, включително снимки, аудио, видео, съобщения. Дори родителите знаят...", твърди една от футболистките пред мексиканското издание El Proceso.

Твърди се още, че Гомес често обиждал свои състезателки, особено по отношение на теглото им. Наричал ги дебели и не им давал възможност за изява, ако не отговорят на естетическите му предпочитания.

Since Jorge Gómez arrival to Necaxa Femenil, rumors began that he slept with players, invited them out, harassed them. U19 players report being abused by the head coach, who's also the sporting director



Testimonies from 4 players & former assistant.https://t.co/NANffx2KnH