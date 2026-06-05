Светът Публикувано в Редакторски екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Нов удар в Румъния: Морски дрон се взриви в пристанището на Констанца. Откриха още три с експлозиви Взривът е бил чут в няколко части на град Констанца. Морският дрон е от типа, използван във войната в Украйна, подчертават от румънското министерство на отбраната

Морски дрон се взриви в петък в пристанището на Констанца. Районът е отцепен, намиращите се наблизо хора са евакуирани, а властите предстои да дадат официална информация по случая, съобщава stirileprotv.ro.

На място са пристигнали и екипи на Румънската разузнавателна служба.

Движението в съответната зона на пристанището е ограничено, а намиращите се наблизо хора са изведени от района.

Взривът е бил чут в няколко части на град Констанца.

Снимка: stirileprotv.ro

Сериозното е, че близо до пристанището има още три дрона, за които се смята, че са с експлозиви.

Първа информация от Министерството на отбраната на Румъния

Министерството на националната отбрана обяви, че морският дрон, открит тази сутрин, 5 юни, в гражданското пристанище Констанца, близо до централата на Румънската агенция за спасяване на морски живот, се е самовзривил около 10:30 ч., без да причини жертви.

Районът вече е бил обезопасен и изолиран от сили на Румънската разузнавателна служба, бреговата охрана и Министерството на националната отбрана, като по това време обектът е бил в процес на оценка и обезопасяване.

Снимка: stirileprotv.ro

Морският дрон е от типа, използван във войната в Украйна, подчертават от румънското министерство.

Обектът не е част от оборудването на румънската армия и не е участвал в неотдавнашните учения, организирани от Министерството на националната отбрана в района на Черно море.

Втори удар с дрон за седмица

Това е втори случай само в рамките на седмица, в който дрон се взривява. На 29 май дрон се разби в жилищна сграда в Галац, Източна Румъния.

Двама души бяха ранени и откарани в болница, а други двама получиха паник атаки.

За Браила, Тулча и Галац беше издадено съобщение RO-Alert. От авиобаза Фетещи бяха вдигнати два изтребителя F-16, подпомагани от хеликоптер IAR 330 SOCAT на румънските военновъздушни сили.

Пилотите на самолетите са имали разрешение да поразят целта по време на тревогата, съобщава Министерството на отбраната. Според ведомството от началото на войната в Украйна на румънска територия са открити фрагменти от дронове в 47 случая, 12 от тях само през тази година.

В пристанището вече е инсталирана система срещу дронове

На 6 май представители на Националната компания „Администрация на морските пристанища Констанца“ съобщиха, че в пристанището на Констанца е инсталирана система срещу дронове от ново поколение.

„Разгърнатото решение е базирано на RF cyber-takeover – некинетичен и недеструктивен подход, който, за разлика от класическите методи за пълно заглушаване на спектъра, позволява поемане на контрол над неразрешения дрон и приземяването му в предварително определена безопасна зона, без да бъдат засегнати легитимните комуникации в пристанищната зона. Системата позволява 360-градусово всепосочно откриване на търговски и самоделни дронове въз основа на радиочестотния им отпечатък; идентификация, класификация и локализиране на летателния апарат, както и на позицията на пилота; контролирано поемане на управлението на дрона и пренасочването му към безопасна зона чрез използване на собствения команден протокол“, посочиха тогава от Националната компания „Администрация на морските пристанища Констанца“.

Снимка: stirileprotv.ro

Оттам уточниха, че за компонента, свързан със заглушаване, процесът по разрешение от ANCOM е в ход, а активирането на тази способност ще бъде извършено след получаване на необходимите одобрения за умишлени радиочестотни излъчвания.

„Решението да се избере технология, фокусирана върху поемането на контрол, а не върху заглушаването като основен механизъм, беше продиктувано от спецификата на пристанищната среда – зона с висока концентрация на оперативни комуникации, включително VTS, AIS, морски комуникации, GSM телефония и радиовръзки, където недиференцираното заглушаване би засегнало легитимни дейности и безопасността на корабоплаването“, допълниха от компанията.

Националната компания „Администрация на морските пристанища Констанца“ добави, че системата предстои да бъде разширена във всички пристанища, които управлява.