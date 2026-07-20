Волейбол Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация След осмото място в света: Алекс Николов обеща - България ще се върне по-силна „Очакваме ви на eвропейското първенство в София!“ Снимка: VNL

Българският национален отбор по волейбол приключи участието си в Лига на нациите. „Лъвовете“ останаха на крачка от финалната фаза, след като загубиха от Франция с 0:3 в последния си мач от груповата част на турнира.

Въпреки поражението в Чикаго, тимът на Джанлоренцо Бленджини завършва надпреварата в Топ 8 на света, но според регламента няма да получи място във Финалната осмица.

Един от лидерите ни Александър Николов призна, че "петлите" са заслужили победата, но подчерта, че България е показала, че принадлежи сред най-добрите.

Снимка: FIVB

„Франция игра без напрежение и показа типичния си стил. Ние имахме повече какво да губим и това оказа влияние. Поздравления за тях – бяха по-добрият отбор.

В Топ 8 сме! Завършваме на осмо място в Лигата на нациите. Смятам, че заслужавахме да играем на финалите, но такъв е регламентът. Направихме силен сезон и трябва да продължим да се развиваме.

Нуждаем се от още много работа и увереност. Следващия път, когато имаме решаващ мач за класиране, вярвам, че ще го спечелим“, заяви Николов.

Звездата на България не пропусна да благодари и на феновете, които подкрепяха отбора през целия турнир.

„Благодаря ви за подкрепата! Не успяхме да довършим задачата, но дадохме всичко от себе си. Очакваме ви на европейското първенство в София!“

На финалите във VNL ще играят домакините от Китай, Япония, Полша, Словения, Италия, САЩ, Турция и Украйна.