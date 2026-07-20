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Спортен нюзрум

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Спортен нюзрум, Тръпката в Америка, епизод последен! (ВИДЕО)

Обсъждаме горещите теми от завършилия Мондиал 2026 и от останалия спорт

Спортен нюзрум, Тръпката в Америка, епизод последен! (ВИДЕО)
 

След 27 епизода - време е за заключителното издание на "Спортен нюзрум, Тръпката в Америка"!

Ден след големия финал на Мондиал 2026 - Валери Генов и Гергана Гунчева ще ни разходят из най-актуалните теми.

Защо Аржентина не отправи нито един удар? Кои знаци показваха, че Испания ще триумфира за втори път? И с какво ще запомним като цяло световното първенство в САЩ, Канада и Мексико?

Насочваме вниманието и към жребия на българските клубове в европейските клубни турнири. С кого ще играят Левски, ЦСКА, ЦСКА 1948 и Лудогорец и при какви сценарии?

По традиция - започваме веднага след спортните новини.

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