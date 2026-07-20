Спортен нюзрум Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Спортен нюзрум, Тръпката в Америка, епизод последен! (ВИДЕО) Обсъждаме горещите теми от завършилия Мондиал 2026 и от останалия спорт

След 27 епизода - време е за заключителното издание на "Спортен нюзрум, Тръпката в Америка"!

Ден след големия финал на Мондиал 2026 - Валери Генов и Гергана Гунчева ще ни разходят из най-актуалните теми.

Защо Аржентина не отправи нито един удар? Кои знаци показваха, че Испания ще триумфира за втори път? И с какво ще запомним като цяло световното първенство в САЩ, Канада и Мексико?

Насочваме вниманието и към жребия на българските клубове в европейските клубни турнири. С кого ще играят Левски, ЦСКА, ЦСКА 1948 и Лудогорец и при какви сценарии?

По традиция - започваме веднага след спортните новини.