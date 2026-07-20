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bTV Спорт екип

Франция спря "лъвовете" за финалите в Лигата на нациите

Волейболистите ни загубиха с 0:3 в Чикаго

Франция спря
 Снимка: Volleyballworld

Мъжкият национален отбор на България по волейбол не успя да се класира за финалите в Лигата на нациите.

"Лъвовете" се нуждаеха от успех, без значение с какъв резултат, но отстъпиха с 0:3 гейма (21:25, 22:25, 21:25) в Чикаго (САЩ).

Така тимът ни завърши на осмо място в основната фаза. Напред продължават най-добрите 7 и домакинът Китай. От победата на "петлите", които играха за честта си и са 10-и в класирането, спечели Украйна.

Съставите

БЪЛГАРИЯ: Симеон Николов, Александър Николов, Аспарух Аспарухов, Денислав Бърдаров, Алекс Грозданов, Илия Петков-либеро

ФРАНЦИЯ: Антоан Бризар, Тео Фор, Матис Ено, Антоан Потрон, Франсоа Юец, Даниел Ийегбекедо - Лука Рамон-либеро

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