104 дни по-късно: Яник Синер отново гази

"Давам си много висока оценка, независимо от резултата. Това беше фундаментален ден за мен." Думите са на световния №1 в тенис Яник Синер, който се завърна на корта след допинг наказание. Централният корт в Рим го посрещна на крака, а той се справи подобаващо - 6:3, 6:4 срещу Мариано Навоне в мач от втория кръг на Мастърса във Вечния град.

"Чаках този момент от дълго време и беше фантастично. Получих много обич от първите дни, а аплодисментите по време на мача ме извадиха в трудните моменти.

Success For Sinner



The World No. 1 defeats Navone 6-3 6-4 in his first match back!#IBI25 pic.twitter.com/s3IpXupECk