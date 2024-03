5 от 5 за Григор Димитров срещу Хуркач, следва Алкарас (ВИДЕО)

Най-добрият български тенисист - Григор Димитров, се класира за четвъртфиналите на "Мастърс" турнира в Маями (САЩ) за първи път в кариерата си.

Гришо продължава напред, след като отново победи Хуберт Хуркач (Полша) с 2:1 (3:6, 6:3, 7:6/3/) в двубой, продължил 2 часа и 43 минути.

Така българинът си осигури мач със световния №2 и водач в основната схема Карлос Алкарас (Испания), който елиминира с 2:0 (6:3, 6:3) Лоренцо Музети (Италия) за близо час и половина на корта.

С класирането си за четвъртфиналите Димитров стана деветият активен тенисист, който успява да стигне до тази фаза на всички 9 турнира от сериите "Мастърс 1000". Той се нареди до Новак Джокович, Рафаел Надал, Анди Мъри, Гаел Монфис, Марин Чилич, Доминик Тийм, Стефанос Циципас и Александър Зверев.

"Mr Hurkacz touched the net with his left foot..."



After a thrilling match, Hurkacz vs Dimitrov ended in controversial fashion at the #MiamiOpen pic.twitter.com/yk0R2wnJYe