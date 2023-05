Машината Алкарас отново е на върха в Мадрид (ВИДЕО)

Карлос Алкарас отново е властелинът на Мастърс турнира в Мадрид. Испанецът сломи съпротивата на Ян-Ленард Щруф от Германия след 6:4, 3:6, 6:3 в спора за трофея.

Това се оказа достатъчно за световния №2 да защити титлата си, която спечели и през миналия сезон в испанската столица. По този начин 20-годишният талант, който по пътя си елиминира Григор Димитров, затвърди доминацията си от началото на сезона и добави четвърта титла след тези в Буенос Айрес, Индиън Уелс и Барселона. В колекцията на испанската сензация вече личат 10 трофея.

Размяната на подавания и пробиви белязаха първите шест гейма, но впоследствие испанецът стигна до пробив и спечели сервиса си, за да вземе инициативата и да спечели дебютния сет с 6:4.

Германецът показа зъби в началото на втория гейм, в който поведе с 3:1 и не даде много шансове на испанската сензация. Щруф продължи да бъде безпощаден и затвори частта в своя полза с 6:3.

Super tennis@carlosalcaraz takes an important lead in the final set!@MutuaMadridOpen | #MMOPEN pic.twitter.com/tlh1rv8Llx