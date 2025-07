Анди Мъри побесня заради прибързаното покриване на корта

Бившият №1 в тениса Анди Мъри не скри разочарованието си от решението на супервайзъра на "Уимбълдън" да изиска спускането на покрива над корта след края на втория сет на осминафиналната среща между Григор Димитров и италианеца Яник Синер.

В този момент резултатът беше 2:0 в полза на Гришо, но според мнозина, включително и британската легенда Мъри, е оставало достатъчно време от светлата част на деня, за да се изиграе и третият сет.

Малко по-късно, при резултат 2:2, Димитров бе принуден да се откаже заради контузия.

So ridiculous to close the roof at this stage of the match. At least an hour of light left….well over a set of tennis can still be played..its an outdoor tournament!