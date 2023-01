Сърджан Джокович празнува по балкански титлата в Мелбърн (ВИДЕО)

Сърджан Джокович не бе на трибуните на финала на Откритото първенство по тенис в Австралия, но това не го спря да отпразнува в типичния си балкански стил десетата титла в Мелбърн на своя син. Новак се справи със Стефанос Циципас с 6:3, 7:6 (4), 7:5 (5) в спора за трофея, което предизвика бурната радост на баща му.

He is always a boy for his parents. Dad reached his son finally. #djokovic pic.twitter.com/wwycd6t3A7